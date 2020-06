Si concluderà quasi certamente al termine di questa stagione l’avventura di Mohamed Fares alla SPAL. Il laterale classe ’96, bloccato in questo campionato da un brutto infortunio rimediato lo scorso agosto, sarà protagonista della prossima finestra di calciomercato.

Piace molto alla Fiorentina, anche Atalanta, Sassuolo e Napoli sono tornate a riallacciare contatti negli ultimi giorni. Ma al momento, il club nettamente in vantaggio rispetto a tutti gli altri è il Torino di Davide Vagnati, lo stesso direttore sportivo che lo scelse per la SPAL nel 2018.

Tuttomercatoweb.com