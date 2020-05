Oltre al Torino, anche la Fiorentina è entrata in corsa per il laterale algerino.

Fares ha recuperato dopo il brutto infortunio subìto nell’agosto dello scorso anno in amichevole a Cesena e ha disputato buona parte dell’ultima gara di campionato l’8 marzo scorso contro il Parma.

Per avere il giocatore, come riporta Raisport la Fiorentina potrebbe cedere il cartellino del centrocampista Dabo, già in biancazzurro da gennaio con la formula del prestito, oltre ad un robusto conguaglio.