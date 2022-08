Gazzetta, idea Faes come vice Milenkovic: il Reims spara, chiede 13 milioni, troppi per i viola

Ma la Fiorentina, in caso di Conference League, dovrebbe andare anche su un difensore centrale e il tutto dopo aver “incassato” la gioia per l’allungamento di contratto di Milenkovic. Nelle ultime ore si è parlato di vari profili che potrebbero – e no – fungere da “vice” o da validissimi rincalzi. Il primo identikit porta a Wout Faes, belga, centrale difensivo per il quale lo Stade Reims ha chiesto circa 13 milioni di euro: troppi, hanno pensato in viola come considerazione iniziale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

