Notizie Reims Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "Il Sunderland è interessato a Richardson, la Fiorentina potrebbe cederlo in prestito"
15 luglio 2025 15:01
Dalla Francia: Fiorentina sulle tracce di Ito del Reims. Ci sono anche Bologna e Genoa
15 luglio 2025 14:15
La Repubblica: "Richardson ha richieste dall'Inghilterra, sarà Pioli a decidere il suo futuro"
13 luglio 2025 14:45
TMW: "Accordo raggiunto con il Reims: Richardson firma fino al 2029, visite mediche a Firenze lunedì"
09 agosto 2024 09:55
Repubblica: "Richardson alla Fiorentina consigliato da Amrabat, proprio colui che vuole andare via"
09 agosto 2024 08:36
Gazzetta: "La Fiorentina ha chiuso per Richardson. Da limare solo gli ultimi dettagli con il ragazzo"
09 agosto 2024 08:12
Romano: "Richardson-Fiorentina, operazione da 10 milioni di euro. Al Reims 10% sulla futura rivendita"
08 agosto 2024 16:30
Accordo tra Fiorentina e Reims per Richardson, 10 milioni e visite mediche dopo le olimpiadi
08 agosto 2024 14:22
Gazzetta, idea Faes come vice Milenkovic: il Reims spara, chiede 13 milioni, troppi per i viola
24 agosto 2022 08:58
Corriere Fiorentino, Fiorentina su Faes ma discorsi rimandati dopo il ritorno di Conference
22 agosto 2022 08:08
Faes alla Fiorentina? 62% di contrasti vinti, 78% di successo nei dribbling. 1.4 i recuperi a partita
21 agosto 2022 16:55
La Fiorentina mette gli occhi su Faes, difensore centrale belga classe 1998 del Reims, costa 10 milioni
21 agosto 2022 13:31
Il medico del Reims si è suicidato. Era risultato positivo al test del Coronavirus
05 aprile 2020 22:23
Oudin attacca: "L'attesa mi ha infastidito, i viola mi hanno mancato di rispetto. Vi racconto come è andata..."
13 settembre 2019 20:47
Il Reims: "Nella trattativa Oudin, la Fiorentina non si è comportata correttamente"
03 settembre 2019 12:03
Sky Sport, la Fiorentina può chiudere Oudin per 11 milioni, la trattativa si può sbloccare
02 settembre 2019 15:40
Di Marzio, il nuovo nome per l'esterno è Oudin del Reims. Si può chiudere a 11 milioni+bonus
02 settembre 2019 09:24
TMW, la Fiorentina tratta per Oudin del Reims. Avanzata un'offerta di 10 milioni
02 settembre 2019 09:17
La Fiorentina sta seguendo Oudin del Reims. Piace anche alla Lazio e al Marsiglia
10 maggio 2019 13:54
Archivio