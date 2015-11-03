Labaro Viola

Notizie Reims Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "Il Sunderland è interessato a Richardson, la Fiorentina potrebbe cederlo in prestito"

15 luglio 2025 15:01

Dalla Francia: Fiorentina sulle tracce di Ito del Reims. Ci sono anche Bologna e Genoa

15 luglio 2025 14:15

La Repubblica: "Richardson ha richieste dall'Inghilterra, sarà Pioli a decidere il suo futuro"

13 luglio 2025 14:45

TMW: "Accordo raggiunto con il Reims: Richardson firma fino al 2029, visite mediche a Firenze lunedì"

09 agosto 2024 09:55

Repubblica: "Richardson alla Fiorentina consigliato da Amrabat, proprio colui che vuole andare via"

09 agosto 2024 08:36

Gazzetta: "La Fiorentina ha chiuso per Richardson. Da limare solo gli ultimi dettagli con il ragazzo"

09 agosto 2024 08:12

Romano: "Richardson-Fiorentina, operazione da 10 milioni di euro. Al Reims 10% sulla futura rivendita"

08 agosto 2024 16:30

Accordo tra Fiorentina e Reims per Richardson, 10 milioni e visite mediche dopo le olimpiadi

08 agosto 2024 14:22

Gazzetta, idea Faes come vice Milenkovic: il Reims spara, chiede 13 milioni, troppi per i viola

24 agosto 2022 08:58

Corriere Fiorentino, Fiorentina su Faes ma discorsi rimandati dopo il ritorno di Conference

22 agosto 2022 08:08

Faes alla Fiorentina? 62% di contrasti vinti, 78% di successo nei dribbling. 1.4 i recuperi a partita

21 agosto 2022 16:55

La Fiorentina mette gli occhi su Faes, difensore centrale belga classe 1998 del Reims, costa 10 milioni

21 agosto 2022 13:31

Il medico del Reims si è suicidato. Era risultato positivo al test del Coronavirus

05 aprile 2020 22:23

Oudin attacca: "L'attesa mi ha infastidito, i viola mi hanno mancato di rispetto. Vi racconto come è andata..."

13 settembre 2019 20:47

Il Reims: "Nella trattativa Oudin, la Fiorentina non si è comportata correttamente"

03 settembre 2019 12:03

Sky Sport, la Fiorentina può chiudere Oudin per 11 milioni, la trattativa si può sbloccare

02 settembre 2019 15:40

Di Marzio, il nuovo nome per l'esterno è Oudin del Reims. Si può chiudere a 11 milioni+bonus

02 settembre 2019 09:24

TMW, la Fiorentina tratta per Oudin del Reims. Avanzata un'offerta di 10 milioni

02 settembre 2019 09:17

La Fiorentina sta seguendo Oudin del Reims. Piace anche alla Lazio e al Marsiglia

10 maggio 2019 13:54

Archivio

Esplora l'archivio di Reims

Sett. 29 Sett. 28
Sett. 32
Sett. 34 Sett. 33
Sett. 14
Sett. 37 Sett. 36 Sett. 19