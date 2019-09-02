Sky Sport, la Fiorentina può chiudere Oudin per 11 milioni, la trattativa si può sbloccare
Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe caldissima la trattativa tra la Fiorentina e il Reims per portare a Firenze l'esterno classe 1996 Oudin. Il club chiede 10/11 milioni e la società viola s...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 15:40
Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe caldissima la trattativa tra la Fiorentina e il Reims per portare a Firenze l'esterno classe 1996 Oudin. Il club chiede 10/11 milioni e la società viola sarebbe pronta a soddisfare la richiesta del club francese.
https://www.labaroviola.com/sky-conferma-oudin-potrebbe-essere-gia-viola-ma-prade-blocca-tutto-trattativa-in-corso-per-de-paul/79544/