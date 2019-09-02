Sky Sport, la Fiorentina può chiudere Oudin per 11 milioni, la trattativa si può sbloccare

Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe caldissima la trattativa tra la Fiorentina e il Reims per portare a Firenze l'esterno classe 1996 Oudin. Il club chiede 10/11 milioni e la società viola s...

A cura di Redazione Labaroviola 02 settembre 2019 15:40

Condividi