Notizie Oudin Fiorentina

L'agente di Oudin: "Corvino lo voleva alla Fiorentina. Club interessati a lui, soprattutto in Italia"
26 aprile 2024 21:26
Da Lecce: Oudin piace molto alla Fiorentina per sostituire Ikoné. Era già finito nel mirino viola nel 2019
27 marzo 2024 15:00
Corvino rivela: "Oudin sono riuscito a portarlo a Lecce, lo volevo anche alla Fiorentina nel 2019"
02 settembre 2022 15:30
Oudin: "Alla viola sarebbe stato il mio primo vero trasferimento ma mi ha mancato di rispetto"
01 marzo 2020 18:35
Oudin attacca: "L'attesa mi ha infastidito, i viola mi hanno mancato di rispetto. Vi racconto come è andata..."
13 settembre 2019 20:47
Damiani: "Ghezzal è una scommessa, vi dico perché. Oudin? Valeva la pena provarci"
03 settembre 2019 15:40
Il Reims: "Nella trattativa Oudin, la Fiorentina non si è comportata correttamente"
03 settembre 2019 12:03
Sky Sport, la Fiorentina può chiudere Oudin per 11 milioni, la trattativa si può sbloccare
02 settembre 2019 15:40
Sky conferma, Oudin potrebbe essere già viola ma Pradè blocca tutto, trattativa in corso per De Paul
02 settembre 2019 14:52
Oudin sarebbe già viola, ma la Fiorentina aspetta. Pradè vuole De Paul, i dettagli
02 settembre 2019 14:31
Dalla Francia, Oudin del Reims è in Italia per firmare con la Fiorentina. I dettagli
02 settembre 2019 14:06
Di Marzio, il nuovo nome per l'esterno è Oudin del Reims. Si può chiudere a 11 milioni+bonus
02 settembre 2019 09:24
TMW, la Fiorentina tratta per Oudin del Reims. Avanzata un'offerta di 10 milioni
02 settembre 2019 09:17
La Fiorentina sta seguendo Oudin del Reims. Piace anche alla Lazio e al Marsiglia
10 maggio 2019 13:54
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