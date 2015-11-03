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Notizie Oudin Fiorentina

L'agente di Oudin: "Corvino lo voleva alla Fiorentina. Club interessati a lui, soprattutto in Italia"

26 aprile 2024 21:26

Da Lecce: Oudin piace molto alla Fiorentina per sostituire Ikoné. Era già finito nel mirino viola nel 2019

27 marzo 2024 15:00

Corvino rivela: "Oudin sono riuscito a portarlo a Lecce, lo volevo anche alla Fiorentina nel 2019"

02 settembre 2022 15:30

Oudin: "Alla viola sarebbe stato il mio primo vero trasferimento ma mi ha mancato di rispetto"

01 marzo 2020 18:35

Oudin attacca: "L'attesa mi ha infastidito, i viola mi hanno mancato di rispetto. Vi racconto come è andata..."

13 settembre 2019 20:47

Damiani: "Ghezzal è una scommessa, vi dico perché. Oudin? Valeva la pena provarci"

03 settembre 2019 15:40

Il Reims: "Nella trattativa Oudin, la Fiorentina non si è comportata correttamente"

03 settembre 2019 12:03

Sky Sport, la Fiorentina può chiudere Oudin per 11 milioni, la trattativa si può sbloccare

02 settembre 2019 15:40

Sky conferma, Oudin potrebbe essere già viola ma Pradè blocca tutto, trattativa in corso per De Paul

02 settembre 2019 14:52

Oudin sarebbe già viola, ma la Fiorentina aspetta. Pradè vuole De Paul, i dettagli

02 settembre 2019 14:31

Dalla Francia, Oudin del Reims è in Italia per firmare con la Fiorentina. I dettagli

02 settembre 2019 14:06

Di Marzio, il nuovo nome per l'esterno è Oudin del Reims. Si può chiudere a 11 milioni+bonus

02 settembre 2019 09:24

TMW, la Fiorentina tratta per Oudin del Reims. Avanzata un'offerta di 10 milioni

02 settembre 2019 09:17

La Fiorentina sta seguendo Oudin del Reims. Piace anche alla Lazio e al Marsiglia

10 maggio 2019 13:54

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