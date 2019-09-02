Sky conferma, Oudin potrebbe essere già viola ma Pradè blocca tutto, trattativa in corso per De Paul
Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina ha in pugno il talento classe 96 Oudin ma il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha bloccato tutto perché sarebbero in corso contatti con l'Udinese pe...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 14:52
Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina ha in pugno il talento classe 96 Oudin ma il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha bloccato tutto perché sarebbero in corso contatti con l'Udinese per Rodrigo Paul che resta l'obiettivo viola numero 1. Offerta di 30 milioni più di 3 di bonus, si aspetta l'esito di questa trattativa prima di dare il via libera definitivo per Oudin.
https://www.labaroviola.com/rilancio-fiorentina-per-de-paul-offerta-da-30-milioni-piu-3-di-bonus-e-10-sulla-rivendita-i-dettagli/79524/