Sky conferma, Oudin potrebbe essere già viola ma Pradè blocca tutto, trattativa in corso per De Paul

Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina ha in pugno il talento classe 96 Oudin ma il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha bloccato tutto perché sarebbero in corso contatti con l'Udinese pe...

A cura di Redazione Labaroviola 02 settembre 2019 14:52

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