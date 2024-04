L’agente di Oudin: “Corvino lo voleva alla Fiorentina. Club interessati a lui, soprattutto in Italia”

L’agente del centrocampista del Lecce, Rémi Oudin, nome accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, è intervenuto a Sportitalia, parlando del futuro del francese. Le parole si Sylvain Chavanon:

“Rémi era pronto per giocare all’estero e voleva conoscere un nuovo campionato. L’interesse del Lecce è arrivato subito dopo la promozione perché Corvino voleva già ingaggiarlo alla Fiorentina. Quindi ha avuto il tempo di chiedere informazioni su campionato, società e città. La parte finanziaria è stata difficile da risolvere, ma entrambi i club e Rémi alla fine hanno fatto uno sforzo e lui è riuscito ad arrivare. Se lo seguono altre squadre? Ci sono squadre interessate, ma non posso dire molto in merito. Posso solo dire che le sue performance non sono rimaste inosservate, soprattutto in Italia”.

