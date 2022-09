Corvino rivela: “Oudin sono riuscito a portarlo a Lecce, lo volevo anche alla Fiorentina nel 2019”

Conferenza stampa di fine mercato di Pantaleo Corvino a Lecce, il direttore sportivo salentino ha parlato anche di Oudin, vecchia conoscenza anche in orbita viola, queste le sue parole registrate da TMW:

“Come è nata la trattativa per Oudin? Una grande occasione. Lo volevo portare alla Fiorentina già nel 2019, la trattativa durò un mese e mezzo. Son riuscito a portarlo a Lecce, offrendogli un terzo di quanto guadagnava in Francia e grazie al contributo del Bordeaux è venuto da noi. Vediamo come andrà il suo adattamento nel nostro campionato: da un fidanzamento si può passare a un matrimonio (c’è il diritto di riscatto, ndr).”

