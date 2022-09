Resp. biglietteria ACF: “Per la Juve superata quota 35mila. Abbonamento Conference? Poco tempo per programmare”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il responsabile della biglietteria della Fiorentina, Ivan Affibbiato, ha così parlato della situazione dei biglietti in vista della sfida di domani al Franchi contro la Juventus: “La vendita dei biglietti sta andando molto bene, abbiamo superato già i 35mila attesi. Disponibilità di vendita c’è ancora in Curva Ferrovia e qualche residuo in giro per lo stadio. Il massimo a cui puntiamo è attorno ai 38mila, quindi praticamente al sold-out: ci sono ancora 2-3mila biglietti disponibili in Ferrovia. Il grosso della disposizione è solo lì. mini abbonamenti per la Conference? Siamo felici di essere in Europa, dispiace solo che le partite siano tutte così ravvicinate e non abbiamo potuto programmare molto. Sono circa 2mila i mini abbonamenti già sottoscritti, ma fino a domenica i nostri abbonati hanno il diritto di prelazione. Poi c’è la vendita libera che proseguirà fino all’8 settembre, da lunedì apriremo i biglietti per la singola gara”.