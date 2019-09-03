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Il Reims: "Nella trattativa Oudin, la Fiorentina non si è comportata correttamente"

L’Equipe riporta alcune dichiarazioni pesanti del direttore sportivo del Reims nei confronti del club viola: “La Fiorentina non è stata corretta”  anche se non spiega il motivo e si limita a dire che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 12:03
Il Reims: "Nella trattativa Oudin, la Fiorentina non si è comportata correttamente" -
Rassegna Stampa
Prade
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L’Equipe riporta alcune dichiarazioni pesanti del direttore sportivo del Reims nei confronti del club viola: “La Fiorentina non è stata corretta”  anche se non spiega il motivo e si limita a dire che non era mai stato raggiunto l’accordo per la cessione del giocatore. Dunque dopo lo Sporting Lisbona per il caso Bruno Fernandes, Pradè ha fatto infuriare anche i francesi

ed anche l'agente di Oudin si è infuriato leggi qui

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