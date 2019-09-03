Il Reims: "Nella trattativa Oudin, la Fiorentina non si è comportata correttamente"
L’Equipe riporta alcune dichiarazioni pesanti del direttore sportivo del Reims nei confronti del club viola: “La Fiorentina non è stata corretta” anche se non spiega il motivo e si limita a dire che...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 12:03
L’Equipe riporta alcune dichiarazioni pesanti del direttore sportivo del Reims nei confronti del club viola: “La Fiorentina non è stata corretta” anche se non spiega il motivo e si limita a dire che non era mai stato raggiunto l’accordo per la cessione del giocatore. Dunque dopo lo Sporting Lisbona per il caso Bruno Fernandes, Pradè ha fatto infuriare anche i francesi