Equipe, agente Oudin: "Abbiamo aspettato una giornata intera, fino alle 18 poi ho detto stop"

Secondo l'Equipe, l'agente di Oudin, Sylvain Chavanon, non ha gradito il mancato arrivo del suo assistito a Firenze: "Attendevo il semaforo verde dallo Stade de Reims ma non hanno avuto più notizie. A...

A cura di Redazione Labaroviola 03 settembre 2019 10:12

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