Equipe, agente Oudin: "Abbiamo aspettato una giornata intera, fino alle 18 poi ho detto stop"
Secondo l'Equipe, l'agente di Oudin, Sylvain Chavanon, non ha gradito il mancato arrivo del suo assistito a Firenze: "Attendevo il semaforo verde dallo Stade de Reims ma non hanno avuto più notizie. A...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 10:12
Secondo l'Equipe, l'agente di Oudin, Sylvain Chavanon, non ha gradito il mancato arrivo del suo assistito a Firenze: "Attendevo il semaforo verde dallo Stade de Reims ma non hanno avuto più notizie. Abbiamo aspettato una giornata intera, fino alle 18 poi ho detto stop: voi non volete il calciatore. Ed è finita lì".