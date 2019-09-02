Oudin sarebbe già viola, ma la Fiorentina aspetta. Pradè vuole De Paul, i dettagli

Vi abbiamo dato poco fa, a fonte Tuttomercatoweb, la notizia che la Fiorentina avrebbe rilanciato per De Paul offrendo 33 milioni complessivi, e chiuso per Oudin. Ma la Fiorentina non prederà. entramb...

A cura di Redazione Labaroviola 02 settembre 2019 14:31

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