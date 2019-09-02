Oudin sarebbe già viola, ma la Fiorentina aspetta. Pradè vuole De Paul, i dettagli
Vi abbiamo dato poco fa, a fonte Tuttomercatoweb, la notizia che la Fiorentina avrebbe rilanciato per De Paul offrendo 33 milioni complessivi, e chiuso per Oudin. Ma la Fiorentina non prederà. entramb...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 14:31
Vi abbiamo dato poco fa, a fonte Tuttomercatoweb, la notizia che la Fiorentina avrebbe rilanciato per De Paul offrendo 33 milioni complessivi, e chiuso per Oudin. Ma la Fiorentina non prederà. entrambi. Infatti, Oudin è già preso ma si aspetta la risposta dei bianconeri. Se l'argentino diventasse viola, il francese andrebbe proprio all'Udinese al posto di De Paul
Fonte: Sky