Da Lecce: Oudin piace molto alla Fiorentina per sostituire Ikoné. Era già finito nel mirino viola nel 2019

Nel Lecce si è fatto sinora ben valere totalizzando 54 presenze e sei reti. Più che sufficienti, all’attaccante francese Remi Oudin, per finire nel mirino della Fiorentina. A parlarne è L’Edicola del...

A cura di Redazione Labaroviola 27 marzo 2024 15:00

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