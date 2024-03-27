Da Lecce: Oudin piace molto alla Fiorentina per sostituire Ikoné. Era già finito nel mirino viola nel 2019
Nel Lecce si è fatto sinora ben valere totalizzando 54 presenze e sei reti. Più che sufficienti, all’attaccante francese Remi Oudin, per finire nel mirino della Fiorentina. A parlarne è L’Edicola del...
Nel Lecce si è fatto sinora ben valere totalizzando 54 presenze e sei reti. Più che sufficienti, all’attaccante francese Remi Oudin, per finire nel mirino della Fiorentina. A parlarne è L’Edicola del Sud, secondo cui il numero 10 di Luca Gotti piace molto alla dirigenza gigliata. Dalle parti del capoluogo toscano si parla già da qualche giorno di Oudin, che verrebbe visto come potenziale sostituto di Ikoné e che piace soprattutto per la capacità di adattarsi in più ruoli del 4-3-3 e del 4-2-3-1. Il francese è in realtà un vecchio pallino della Fiorentina. Nel 2019 il Reims chiese per lui 10 milioni, quando a dirigere il mercato viola era lo stesso Pantaleo Corvino che lo porterà a Lecce, lo riporta il sito CalcioLecce.it.
OLTRE ALLA SENTENZA DA VERGOGNA, ANCHE LA BEFFA: IL NAPOLI NON PUÒ FARE RICORSO CONTRO ACERBI. IL MOTIVO
https://www.labaroviola.com/oltre-alla-sentenza-da-vergogna-anche-la-beffa-il-napoli-non-puo-fare-ricorso-contro-acerbi-il-motivo/246780/