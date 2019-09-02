TMW, la Fiorentina tratta per Oudin del Reims. Avanzata un'offerta di 10 milioni
Remi Oudin è il nome caldo per la Fiorentina, a caccia di un ultimo colpo offensivo. Il fantasista del Reims è un obiettivo da diverse settimane e, come raccolto dalla nostra redazione, il club viola...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 09:17
Remi Oudin è il nome caldo per la Fiorentina, a caccia di un ultimo colpo offensivo. Il fantasista del Reims è un obiettivo da diverse settimane e, come raccolto dalla nostra redazione, il club viola hanno avanzato un'offerta da 10 milioni di euro ai francesi. Dalla Francia raccontano di una trattativa avanzata, a poche ore dal gong può arrivare un'ultima ciliegina.
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