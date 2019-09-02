TMW, la Fiorentina tratta per Oudin del Reims. Avanzata un'offerta di 10 milioni

Remi Oudin è il nome caldo per la Fiorentina, a caccia di un ultimo colpo offensivo. Il fantasista del Reims è un obiettivo da diverse settimane e, come raccolto dalla nostra redazione, il club viola...

A cura di Redazione Labaroviola 02 settembre 2019 09:17

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