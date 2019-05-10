La Fiorentina sta seguendo Oudin del Reims. Piace anche alla Lazio e al Marsiglia

Secondo quanto riportato da Yahoo Sport Francia, una nuova pista potrebbe aprirsi tra i viola e il campionato francese: la società italiana sta seguendo Remi Oudin, esterno offensivo del Reims. Il cla...

Secondo quanto riportato da Yahoo Sport Francia, una nuova pista potrebbe aprirsi tra i viola e il campionato francese: la società italiana sta seguendo Remi Oudin, esterno offensivo del Reims. Il classe '96 piace anche al Marsiglia e alla Lazio. Ha segnato dodici gol in questa stagione.