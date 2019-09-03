Damiani: "Ghezzal è una scommessa, vi dico perché. Oudin? Valeva la pena provarci"
L'esperto procuratore Oscar Damiani ha commntato ai microfoni di Radio Bruni gli ultimi movimenti in entrata da parte della Fiorentina: "Ghezzal? E' una scommessa, non perché non sia bravo, ma per il...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 15:40
L'esperto procuratore Oscar Damiani ha commntato ai microfoni di Radio Bruni gli ultimi movimenti in entrata da parte della Fiorentina: "Ghezzal? E' una scommessa, non perché non sia bravo, ma per il fatto che non è mai riuscito a compiere il salto di qualità quando ne ha avuto l'occasione. Oudin? Altro profilo, un giovane per il quale valeva senza dubbio la pena fare un tentativo".