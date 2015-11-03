Notizie Damiani Fiorentina

Damiani: "Paratici alla Fiorentina può fare benissimo, mi spiace vedere la Viola così"
01 gennaio 2026 19:06
Sentite Damiani: "La Fiorentina ha una società forte e riuscirà ad uscire al meglio da questa situazione"
05 dicembre 2025 14:24
Damiani: "Pradè ha dato molto a Firenze ma era giusto cambiare. Stimo Vanoli, ora sta ai giocatori"
08 novembre 2025 21:06
Damiani sui tifosi della Fiorentina: "Straordinari ma esigenti. Il mercato? Diamo tempo ai giocatori”
12 ottobre 2025 16:24
Damiani: "Ilenikhena può essere un giocatore importante, ha esplosività. Ikoné non si è adattato"
19 agosto 2025 16:43
"Kean giocatore importante, ma nessuno pagherà la clausola. Dodô non è determinante"
09 luglio 2025 22:33
Damiani: "Milenkovic è forte, ma è anche incostante. Capisco la scelta che ha fatto la Fiorentina"
16 luglio 2024 17:21
Damiani: "Palladino sarà l'acquisto più importante della Fiorentina, è un tecnico incredibile e farà benissimo con i viola"
20 giugno 2024 13:54
Damiani: "Vlahovic? Facile nascondersi dietro gli agenti. Non partirà a gennaio"
06 ottobre 2021 23:12
Pres. Lecce: "Var? Mancano regole chiare. A Firenze ci hanno negato due rigori netti"
10 febbraio 2020 22:49
Anche Damiani si ricrede: "Ribery? Ero scettico, invece dimostra di essere ancora un fenomeno"
11 ottobre 2019 18:50
Damiani: "Ghezzal è una scommessa, vi dico perché. Oudin? Valeva la pena provarci"
03 settembre 2019 15:40
"Chiesa non andrà alla Juve. I bianconeri hanno già finito la campagna acquisti e Commisso..."
16 luglio 2019 13:17
Damiani: "Corvino è bravo, Balotelli potrebbe essere la scelta giusta ma l'operazione è complicata"
20 dicembre 2018 18:03
Damiani: ''Bravo Corvino a pagare poco Veretout ed Eysseric. Thereau? Lo portai io in Italia quando non se lo filava nessuno''
12 settembre 2017 16:09
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