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Notizie Damiani Fiorentina

Damiani: "Paratici alla Fiorentina può fare benissimo, mi spiace vedere la Viola così"

01 gennaio 2026 19:06

Sentite Damiani: "La Fiorentina ha una società forte e riuscirà ad uscire al meglio da questa situazione"

05 dicembre 2025 14:24

Damiani: "Pradè ha dato molto a Firenze ma era giusto cambiare. Stimo Vanoli, ora sta ai giocatori"

08 novembre 2025 21:06

Damiani sui tifosi della Fiorentina: "Straordinari ma esigenti. Il mercato? Diamo tempo ai giocatori”

12 ottobre 2025 16:24

Damiani: "Ilenikhena può essere un giocatore importante, ha esplosività. Ikoné non si è adattato"

19 agosto 2025 16:43

"Kean giocatore importante, ma nessuno pagherà la clausola. Dodô non è determinante"

09 luglio 2025 22:33

Damiani: "Milenkovic è forte, ma è anche incostante. Capisco la scelta che ha fatto la Fiorentina"

16 luglio 2024 17:21

Damiani: "Palladino sarà l'acquisto più importante della Fiorentina, è un tecnico incredibile e farà benissimo con i viola"

20 giugno 2024 13:54

Damiani: "Vlahovic? Facile nascondersi dietro gli agenti. Non partirà a gennaio"

06 ottobre 2021 23:12

Pres. Lecce: "Var? Mancano regole chiare. A Firenze ci hanno negato due rigori netti"

10 febbraio 2020 22:49

Anche Damiani si ricrede: "Ribery? Ero scettico, invece dimostra di essere ancora un fenomeno"

11 ottobre 2019 18:50

Damiani: "Ghezzal è una scommessa, vi dico perché. Oudin? Valeva la pena provarci"

03 settembre 2019 15:40

"Chiesa non andrà alla Juve. I bianconeri hanno già finito la campagna acquisti e Commisso..."

16 luglio 2019 13:17

Damiani: "Corvino è bravo, Balotelli potrebbe essere la scelta giusta ma l'operazione è complicata"

20 dicembre 2018 18:03

Damiani: ''Bravo Corvino a pagare poco Veretout ed Eysseric. Thereau? Lo portai io in Italia quando non se lo filava nessuno''

12 settembre 2017 16:09

Damiani: "Veretout? Qualità e quantità, ma non è certo un campione, anche perché i campioni costano. Eysseric..."

26 luglio 2017 15:52

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