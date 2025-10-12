Damiani sui tifosi della Fiorentina: "Straordinari ma esigenti. Il mercato? Diamo tempo ai giocatori”

L’agente Damiani ha parlato della prossima partita che attende la Fiorentina, spendendo anche delle belle parole sui tifosi viola

Il noto procuratore, Oscar Damiani, è stato intervistato da Tuttomercatoweb al Festival dello Sport di Trento, dove ha parlato anche della prossima partita che attende la Fiorentina, quella contro il Milan:

“Da ex milanista e tifoso viola mi auguro innanzitutto che sia una bella partita, poi il risultato può dipendere da molti fattori. La Fiorentina sta attraversando un momento complicato ma io ho fiducia che possa riprendersi. Il Milan è una buona squadra ma non penso che possa puntare allo scudetto, gli mancano un paio di campioni. Il mercato dei viola? Dobbiamo dare tempo ai giocatori. I tifosi sono straordinari ma esigenti”.