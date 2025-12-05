5 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:31

Sentite Damiani: “La Fiorentina ha una società forte e riuscirà ad uscire al meglio da questa situazione”

Mirko Carmignani

5 Dicembre · 14:24

di

Oscar Damiani è stato fiducioso in radio pensando proprio che la Fiorentina sarà in grado di aggiustare questo deludente avvio

A Radio Bruno è intervenuto Oscar Damiani per parlare di Fiorentina: “Non ho dubbi sulla Fiorentina e sono sicuro che si riprenderà, in poco tempo questa squadra farà tanti risultati positivi e riscatterà l’avvio deludente perché la rosa è di grande valore, in più c’è una società forte alle spalle con un buon allenatore, di conseguenza non penso ci saranno molti problemi.”

Sul mercato: “La rosa è forte, ha tanti giocatori validi e non è facile migliorarla, anzi credo proprio che non si possa fare soprattutto a gennaio dove il mercato non offre tante occasioni e dove non ci sono mai molti soldi. Magari qualche prestito può seriamente aiutare e dare qualche giocatore in più.”

