Anche Damiani si ricrede: "Ribery? Ero scettico, invece dimostra di essere ancora un fenomeno"
Anche l'agente Oscar Damiani fa un passo indietro parlando di Franck Ribery ai microfoni di Radio Sportiva: "Devo dire che ho sbagliato, ero scettico, ma mi devo ricredere. E' un fenomeno e lo sta dim...
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 18:50
Anche l'agente Oscar Damiani fa un passo indietro parlando di Franck Ribery ai microfoni di Radio Sportiva: "Devo dire che ho sbagliato, ero scettico, ma mi devo ricredere. E' un fenomeno e lo sta dimostrando, non pensavo che la Fiorentina sarebbe stata la scelta giusta per lui, ma a questo punto non posso che augurargli di continuare così".