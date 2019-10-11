Anche Damiani si ricrede: "Ribery? Ero scettico, invece dimostra di essere ancora un fenomeno"

Anche l'agente Oscar Damiani fa un passo indietro parlando di Franck Ribery ai microfoni di Radio Sportiva: "Devo dire che ho sbagliato, ero scettico, ma mi devo ricredere. E' un fenomeno e lo sta dim...

A cura di Redazione Labaroviola 11 ottobre 2019 18:50

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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