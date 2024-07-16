Damiani: "Milenkovic è forte, ma è anche incostante. Capisco la scelta che ha fatto la Fiorentina"

Il procuratore Oscar Damiani, ospite a Radio Bruno, ha commentato il mercato viola, soffermandosi anche su altre tematiche

Il procuratore Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, dove ha parlato del mercato della Fiorentina e non solo. Le sue parole:

"Milenkovic in Premier League? E' un giocatore che ha delle qualità, ma è anche incostante. Se la Fiorentina ha fatto questa scelta la capisco. Se un giocatore vuole andare via bisogna di ottimizzare e venderlo. Logan Costa? E' un giocatore che non conosco molto, però se lo hanno scelto e lo hanno visto sarà un giocatore di valido. Dallinga è un giocatore molto interessante, completo, che potrebbe fare bene anche in Serie A, anche se qui è più facile segnare.

I tempi sono cambiati. Una volta in Italia sono arrivati i Palloni d'Oro, di altissimo livello. Se un giocatore in Italia guadagnano 5 milioni, all'estero ne guadagnano 7 o 10. Una volta il campionato italiano era quello in cui tutti volevano venire a giocare, ora preferiscono andare in Inghilterra, in Germania e in Francia. In Italia non abbiamo gli Yamal, per questo non giocano i giovani in Italia. Camarda è un ottimo prospetto, ma deve ancora dimostrare".

TMW: “RANIERI VICINO AL RINNOVO CON LA FIORENTINA. GUADAGNERÀ PIÙ DI 1 MILIONE NETTO A STAGIONE”

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