Damiani: “Pradè ha dato molto a Firenze ma era giusto cambiare. Stimo Vanoli, ora sta ai giocatori”

Oscar Damiani, ex calciatore e oggi procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per analizzare la sfida imminente tra Fiorentina e Genoa, un match che potrebbe pesare molto sull’andamento della classifica. Queste le sue parole:

“Da bambino ero tifoso viola, vederli in questa situazione mi dispiace, Pradè è un amico e ha dato molto a Firenze, ma quando i risultati non arrivano è bene ci siano cambiamenti. Mi auguro che la squadra reagisca e faccia punti per togliersi dalla zona pericolosa. Partita veramente importante per entrambe, ma credo in Vanoli: lo stimo molto, ha fatto vedere buone cose, ma sono i calciatori ora a dover dimostrare qualcosa in più”.

Su De Rossi ha aggiunto:

“Dispiace per Vieira, ma certamente De Rossi ha una grande storia alle spalle, ha fatto buone cose da allenatore. Genova è una piazza complicata, c’è grande entusiasmo ma quando le cose vanno male piovono critiche: ricordo di esser stato ore negli spogliatoi coi tifosi che non ci facevano uscire. Ci vuole carattere e personalità, sarà questa la chiave della partita di domani”.

Sulla rosa della Fiorentina ha concluso:

“I giocatori della Fiorentina sono di livello, ma non riescono ad esprimere: non si può dire che la campagna acquisti sia stata negativa, ma sono venuti meno i risultati e per uscirne servirà un grande sforzo. Sono sicuro che con i primi risultati anche il pubblico tornerà a dare una mano, e sarà importante. Quando hai degli obiettivi, e parti male, diventa tutto più difficile ma il tempo per raddrizzare la situazione c’è. La Fiorentina può ancora fare una stagione positiva, ho molta fiducia anche nella società, una proprietà forte che può dare il proprio contributo ai calciatori”.