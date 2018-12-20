Damiani: "Corvino è bravo, Balotelli potrebbe essere la scelta giusta ma l'operazione è complicata"

Oscar Damiani, attualmente procuratore ed ex giocatore dei Milan, ai microfoni di Lady Radio ha parlato del possibile mercato di Gennaio della Fiorentina.“Mercato? Corvino è bravo, potrebbe sfruttare...

Oscar Damiani, attualmente procuratore ed ex giocatore dei Milan, ai microfoni di Lady Radio ha parlato del possibile mercato di Gennaio della Fiorentina.

“Mercato? Corvino è bravo, potrebbe sfruttare qualche occasione, magari sondando qualche squadra che ha qualche giocatore in più. Balotelli? La vedo complicata, potrebbe essere valido per la Fiorentina, ma credo sia molto difficile economicamente. Penso che la Fiorentina possa puntare piuttosto su un attaccante giovane. Attaccanti interessanti? La Francia non è più un mercato di qualche anno fa: i giocatori oramai vengono pagati bene dalle loro squadre di appartenenza; adesso è difficile per le squadre italiane andare a comprare giocatori dalla Ligue 1. Milan-Fiorentina? Gli attaccanti attraversano momenti difficili: sia Simeone che Higuain li stanno attraversando. Simeone ha le qualità giuste, è un giocatore forte: mi auguro che continui a segnare. La partita è delicata per entrambe le squadre, mi auguro sia una bella partita”.