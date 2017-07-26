Damiani: "Veretout? Qualità e quantità, ma non è certo un campione, anche perché i campioni costano. Eysseric..."

L'esperto di calcio francese Oscar Damiani dice la sua, a Lady Radio, sui nuovi acquisti viola: “Veretout? E’ un calciatore giovane che può crescere ancora. Sicuramente in Italia con un un bravo allen...

L'esperto di calcio francese Oscar Damiani dice la sua, a Lady Radio, sui nuovi acquisti viola: “Veretout? E’ un calciatore giovane che può crescere ancora. Sicuramente in Italia con un un bravo allenatore come Pioli potrà rendere al meglio. E’ un centrocampista completo, di quantità e qualità, fa anche qualche gol. Direi un buon acquisto, non certo un campione. Anche perchè i campioni costano. Con Badelj potrà formare un centrocampo ben assortito. Uno è bravo nell’interdizione, l’altro nell’inserimento e nella costruzione. Eysseric? Anche lui è un buon acquisto, un ragazzo che può far bene. Sono giocatori funzionali al gioco della Fiorentina, anche l’ex del Nizza è un’ottima soluzione”.