"Chiesa non andrà alla Juve. I bianconeri hanno già finito la campagna acquisti e Commisso..."
Il noto procuratore Oscar Damiani, ha parlato a Sportitalia di Federico Chiesa: "Mi risulta difficile che Chiesa vada alla Juve, da quello che so io hanno già concluso gli acquisti in entrata. E poi i...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 13:17
Il noto procuratore Oscar Damiani, ha parlato a Sportitalia di Federico Chiesa: "Mi risulta difficile che Chiesa vada alla Juve, da quello che so io hanno già concluso gli acquisti in entrata. E poi il nuovo presidente ha dichiarato in svariate occasioni che il calciatore è incedibile".