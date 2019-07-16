"Chiesa non andrà alla Juve. I bianconeri hanno già finito la campagna acquisti e Commisso..."

Il noto procuratore Oscar Damiani, ha parlato a Sportitalia di Federico Chiesa: "Mi risulta difficile che Chiesa vada alla Juve, da quello che so io hanno già concluso gli acquisti in entrata. E poi i...

A cura di Redazione Labaroviola 16 luglio 2019 13:17

Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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