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"Chiesa non andrà alla Juve. I bianconeri hanno già finito la campagna acquisti e Commisso..."

Il noto procuratore Oscar Damiani, ha parlato a Sportitalia di Federico Chiesa: "Mi risulta difficile che Chiesa vada alla Juve, da quello che so io hanno già concluso gli acquisti in entrata. E poi i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 13:17
"Chiesa non andrà alla Juve. I bianconeri hanno già finito la campagna acquisti e Commisso..." - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il noto procuratore Oscar Damiani, ha parlato a Sportitalia di Federico Chiesa: "Mi risulta difficile che Chiesa vada alla Juve, da quello che so io hanno già concluso gli acquisti in entrata. E poi il nuovo presidente ha dichiarato in svariate occasioni che il calciatore è incedibile".

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