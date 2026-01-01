Damiani: “Paratici alla Fiorentina può fare benissimo, mi spiace vedere la Viola così”

A Tuttomercatoweb è intervenuto il procuratore Oscar Damiani per parlare della Fiorentina: “I viola sono una grande delusione e lo dico con il cuore a pezzi perché vedere la Viola messa così, mi fa piangere il cuore davvero e spero che il nuovo anno aiuti la squadra a migliorare la situazione.”

Prosegue: “Paratici è un grande dirigente perchè ha un grande curriculum che gli ha consentito di lavorare dappertutto. Sinceramente mi dispiace per Pradè perchè lo conosco bene ed è un grande professionista, ma ha deciso lui di lasciare la Fiorentina dopo tanti anni, quindi spero che Paratici possa fare bene e aiutare la società.”