Damiani: “Vlahovic? Facile nascondersi dietro gli agenti. Non partirà a gennaio”

Oscar Damiani, noto procuratore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Dall’esterno è sempre difficile dare un’opinione precisa. Capisco che la società abbia fatto grandi sacrifici per tenerlo, ma sono dell’idea che quando le cose non vanno è giusto cambiare. L’importante è avere delle idee, i giocatori si trovano. È facile dare sempre la colpa agli agenti, ma i manager fanno quello che dicono i calciatori, non comandano loro. I procuratori devono assecondare i giocatori. Poi certo bisogna sempre calmierare certe situazioni. Che Vlahovic fosse un campione si vedeva, non si può arrivare ad un anno della scadenza per rinnovare: nelle mie esperienze ho spesso rifatto contratti anche a tre anni dalla scadenza perché spesso i calciatori esplodono prima. I sentimentalismi non esistono più“.

CESSIONE A GENNAIO “Secondo me, non partirà a Gennaio. È un giocatore che vale più di 50 milioni, non so quante società sono disposte a spender certe cifre. Il fatto che non accetti il rinnovo coi viola non vuol dire per forza che ha già qualcosa in casa. Se andrà via ne arriverà un altro: guardate Donnarumma, è andato via ed al Milan è arrivato un portiere di pari valore“.

