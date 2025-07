“Kean giocatore importante, ma nessuno pagherà la clausola. Dodô non è determinante”

Oscar Damiani, ex calciatore oggi procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per analizzare a tutto campo il mercato della Fiorentina. Le sue parole non sono passate inosservate, soprattutto per quanto riguarda i nomi più caldi del momento: Moise Kean, Edin Dzeko e Dodô.

“La questione Kean è molto complicata, mi auguro e penso che rimarrà alla Fiorentina. È un giocatore importante, ma credo che difficilmente ci sarà chi pagherà la clausola. Inoltre non sarebbe poi facile trovare un’alternativa”.

Su Edin Dzeko, Damiani ha parole di stima: “Non è più giovane, ma ha straordinaria intelligenza calcistica. Può giocare anche con Kean grazie alle sue doti da sponda. Saprà farsi valere quando giocherà”.

Non mancano critiche, invece, per quanto riguarda il futuro di Dodô: “Se vuole andare via non mi strapperei i capelli. Gira per il campo e non capisco che ruolo abbia. Non è determinante, è un buon giocatore ma la Fiorentina può farne anche a meno”.

Infine, un plauso alla struttura societaria viola: “La Fiorentina ha ottimi dirigenti e una grande proprietà appassionata, che ama il calcio ed ha ambizione. L’obiettivo è sicuramente entrare nelle coppe. Pioli è preparato, dà un gioco alla squadra e la sua storia parla per lui. Una scelta eccellente della Fiorentina. Pradè ha grande personalità e non si fa mettere i piedi in testa, è bene che rimanga in viola”.