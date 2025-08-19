Damiani: “Ilenikhena può essere un giocatore importante, ha esplosività. Ikoné non si è adattato”

Ex calciatore e oggi procuratore, Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il mercato della Fiorentina e in particolare la trattativa per il giovane attaccante francese Ilenikhena, attualmente al Monaco. Queste le sue parole:

“Ilenikhena non lo conosco benissimo, ma se Pradè e la Fiorentina puntano su di lui sono convinto sia un buon giocatore perché i dirigenti viola sono bravi e si sanno muovere bene – ha dichiarato Damiani –. Ha fisicità, è esplosivo, i giovani francesi devono migliorare sul piano tattico e un allenatore come Pioli è un maestro sotto questo aspetto, potrebbe essere un giocatore importante per la Fiorentina, anche se non bisogna avere fretta: la Serie A è più difficile sotto molti aspetti. In Francia però i giovani trovano prima spazio in prima squadra e questo aiuta molto la loro crescita, maturano prima dei calciatori italiani, che stanno un po’ nella bambagia. La soluzione migliore sarebbe un prestito con diritto, per valutare dopo un anno il da farsi sul giocatore”.

L’agente ha poi parlato del ritorno di Stefano Pioli a Firenze: “Contento per il ritorno di Pioli alla Fiorentina, è una persona di altissimo livello. Conosco bene anche il vice Tarozzi. La Fiorentina vorrà puntare alla Champions, ma già arrivare nelle coppe sarebbe un grande risultato”.

Infine, un commento su Jonathan Ikoné: “Spesso questi ragazzi hanno problemi, quello della lingua ad esempio. Ikoné è un giocatore forte, ma ha faticato ad inserirsi, a capire la mentalità del calcio italiano, e questo non l’ha aiutato ad esprimersi. Penso poi che sia più una seconda punta nel 4-4-2, non un vero esterno, gli manca la gamba per fare l’ala”.