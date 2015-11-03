Notizie Ilenikhena Fiorentina

Konur: "La viola pensa a Ilenikhena dal Monaco per rinforzare l'attacco, servono oltre 20 milioni"
25 dicembre 2025 17:57
Di Marzio: "Beltrán apre al CSKA Mosca: il futuro dell'argentino sempre più lontano da Firenze"
20 agosto 2025 00:27
Buscaglia: "Fiorentina in lotta Champions. Ilenikhena è un diamante grezzo, potenzialmente devastante"
19 agosto 2025 23:18
Damiani: "Ilenikhena può essere un giocatore importante, ha esplosività. Ikoné non si è adattato"
19 agosto 2025 16:43
Cm.com: “La richiesta del Monaco Ilenikhena è di 20 milioni. Si valuta il prestito con obbligo”
19 agosto 2025 11:26
Di Marzio rilancia: "Fiorentina, contatti continui per George Ilenikhena del Monaco"
19 agosto 2025 00:19
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