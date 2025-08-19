Di Marzio: "Beltrán apre al CSKA Mosca: il futuro dell'argentino sempre più lontano da Firenze"

L’ex River valuta con decisione l’ipotesi Russia. In caso di addio, la Fiorentina ha già tre nomi sul taccuino di Pradè

Come riportato da Gianluca Di Marzio Lucas Beltrán potrebbe presto lasciare la Fiorentina. L’attaccante argentino ha aperto per la prima volta alla possibilità di trasferirsi al CSKA Mosca, una destinazione finora mai realmente considerata. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma il segnale è chiaro: il futuro di Beltrán in viola è in bilico.

Nel frattempo, la dirigenza della Fiorentina si muove per farsi trovare pronta in caso di partenza del classe 2001. Tre i profili valutati per l’attacco: George Ilenikhena, giovane talento del Monaco in rampa di lancio; Fotis Ioannidis, punta greca reduce da una stagione importante al Panathinaikos; e la punta del Cagliari Roberto Piccoli, già chiacchierato in orbita viola. La situazione resta in evoluzione, con possibili novità nei prossimi giorni.