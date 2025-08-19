Cm.com: “La richiesta del Monaco Ilenikhena è di 20 milioni. Si valuta il prestito con obbligo”

Il 9 agosto è diventato di dominio pubblico a causa delle dichiarazioni del tecnico Stefano Pioli dopo l'1-1 in amichevole in casa del Manchester United: alla Fiorentina serve un attaccante per dare i...

Il 9 agosto è diventato di dominio pubblico a causa delle dichiarazioni del tecnico Stefano Pioli dopo l'1-1 in amichevole in casa del Manchester United: alla Fiorentina serve un attaccante per dare il cambio a Moise Kean nel corso della stagione. E non un attaccante qualunque, ma un attaccante forte. Sì, perché Edin Dzeko è visto dal tecnico emiliano più come uno dei due giocatori a sostegno della punta, assieme ad Albert Gudmundsson, che come un sostituto del centravanti astigiano.

Negli ultimi giorni, messe da parte le alternative low cost Cristian Shpendi (Cesena), Jacques Siwe (Guingamp) e Mirlind Daku (Rubin Kazan), il club viola ha individuato tre profili di rilievo: Roberto Piccoli (Cagliari), Fotis Ioannidis (Panathinaikos) e George Ilenikhena (Monaco). Per il prodotto del vivaio dell'Atalanta, doppia cifra lo scorso anno in Serie A, il Cagliari chiede oltre 20 milioni, un investimento che, ora come ora, è fuori portata per Commisso. Sull'ex Spezia anche la Roma in caso di addio di Dovbyk e un paio di club inglesi; la formula giusta potrebbe essere quella di un prestito oneroso per una manciata di milioni, saldando il resto alla fine della stagione mediante unobbligo di riscatto. In questo modo Piccoli e il Cagliari riceverebbero garanzie rispettivamente tecniche ed economiche sulla bontà dell'affare.

Ed una formula simile sarebbe quella proposta per gli altri due candidati. Ioannidis, affrontato ed eliminato con il suo Panathinaikos nella scorsa edizione della Conference League, è il più costoso dei tre: 30 milioni o non se ne fa nulla, una cifra che scoraggia non poco. Per Ilenikhena contatti esplorativi, una richiesta di 20 milioni da parte del Monaco e un gradimento che filtra convinto.

In ogni caso, Lucas Beltran, la cui uscita è essenziale per fare spazio ad un altro attaccante, ha chiesto un paio di giorni per valutare le proposte che arrivano dalla Russia, con in testa il CSKA Mosca: intanto è stato inserito nella lista UEFA valida per andata e ritorno dei playoff di Conference League, il 21 e il 28 agosto contro gli ucraini del Polyssia. Lo scrive Calciomercato.com