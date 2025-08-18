Di Marzio rilancia: "Fiorentina, contatti continui per George Ilenikhena del Monaco"

Secondo Di Marzio il giovane attaccante franco-nigeriano sarebbe nel mirino dei viola per rinforzare il reparto offensivo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio via Twitter, la Fiorentina è in contatto continuo con il Monaco per George Ilenikhena, giovane talento francese. Il club viola sta monitorando con attenzione il profilo dell’attaccante, valutando un possibile affondo nei prossimi giorni. Il classe 2006 arriverebbe a Firenze in prestito con diritto di riscatto.

Ilenikhena è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio transalpino: fisico imponente, grande velocità e senso del gol, ha già attirato l’attenzione di diversi club europei. Dopo una stagione al Royal Antwerp, è passato al Monaco per 20 milioni di euro, ed ha iniziato ad affacciarsi al calcio che conta. La Fiorentina vede in lui un possibile investimento per il presente e il futuro. I contatti proseguono.