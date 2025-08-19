20 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:27

Buscaglia: “Fiorentina in lotta Champions. Ilenikhena è un diamante grezzo, potenzialmente devastante”

Buscaglia: “Fiorentina in lotta Champions. Ilenikhena è un diamante grezzo, potenzialmente devastante”

19 Agosto · 23:18

BuscagliaFiorentinaIlenikhenaRadio Firenze viola

Ricky Buscaglia, giornalista di Dazn, ha parlato della situazione di casa Fiorentina in onda su Radio Firenze Viola

Su Radio Firenze Viola ha parlato il giornalista di Dazn Ricky Buscaglia. Ecco il suo giudizio sulla Fiorentina: “Ho commentato molto la Fiorentina in queste amichevoli estive ed è ancora un cantiere aperto. La Fiorentina sarà in lizza per la corsa Champions, sarà un campionato molto equilibrato.”

Buscaglia ha parlato anche di Ilenikhena: “Il ragazzo è un diamante grezzo ancora, il Monaco starà lavorando ad un sostituto di alto livello. Ilenikhena è una forza della natura, ma ha ancora importanti limiti tecnici, soprattutto spalle alla porta. Mi ricorda Victor Boniface del Lewerkusen. Per la Fiorentina può essere utile come cambio a partita in corsa, può spaccare le partite.”

