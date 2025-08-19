Buscaglia: “Fiorentina in lotta Champions. Ilenikhena è un diamante grezzo, potenzialmente devastante”

Su Radio Firenze Viola ha parlato il giornalista di Dazn Ricky Buscaglia. Ecco il suo giudizio sulla Fiorentina: “Ho commentato molto la Fiorentina in queste amichevoli estive ed è ancora un cantiere aperto. La Fiorentina sarà in lizza per la corsa Champions, sarà un campionato molto equilibrato.”

Buscaglia ha parlato anche di Ilenikhena: “Il ragazzo è un diamante grezzo ancora, il Monaco starà lavorando ad un sostituto di alto livello. Ilenikhena è una forza della natura, ma ha ancora importanti limiti tecnici, soprattutto spalle alla porta. Mi ricorda Victor Boniface del Lewerkusen. Per la Fiorentina può essere utile come cambio a partita in corsa, può spaccare le partite.”