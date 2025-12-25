25 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:57

Konur: "La viola pensa a Ilenikhena dal Monaco per rinforzare l'attacco, servono oltre 20 milioni"

Konur: "La viola pensa a Ilenikhena dal Monaco per rinforzare l'attacco, servono oltre 20 milioni"

25 Dicembre · 17:57

Aggiornamento: 25 Dicembre 2025 · 17:58

IlenikhenaKonur

Secondo l’esperto di calciomercato Ekrem Konur, la Fiorentina valuta Georges Ilenikhena (classe 2006) per l’attacco. Secondo Konur, il Monaco sarebbe disposto ad ascoltare offerte oltre i 20 milioni di euro per l’attaccante, sotto contratto fino al 2029. Sull’attaccante ci sarebbe anche la concorrenza di Francoforte, Roma, Villarreal, Leverkusen e Stoccarda.

