Konur: “La viola pensa a Ilenikhena dal Monaco per rinforzare l’attacco, servono oltre 20 milioni”

Secondo l’esperto di calciomercato Ekrem Konur, la Fiorentina valuta Georges Ilenikhena (classe 2006) per l’attacco. Secondo Konur, il Monaco sarebbe disposto ad ascoltare offerte oltre i 20 milioni di euro per l’attaccante, sotto contratto fino al 2029. Sull’attaccante ci sarebbe anche la concorrenza di Francoforte, Roma, Villarreal, Leverkusen e Stoccarda.

