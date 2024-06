Damiani: “Palladino sarà l’acquisto più importante della Fiorentina, è un tecnico incredibile e farà benissimo con i viola”

A Radio Bruno ha parlato il procuratore Oscar Damiani che ha parlato dell’approdo del nuovo allenatore: “La Fiorentina ha una grande proprietà e Pradé è un dirigente con tanta esperienza. Mi aspetto un buon mercato da parte loro, magari prenderanno dei calciatori che non conosciamo ma adatti al tecnico. Ho fiducia in Palladino e credo sarà l’acquisto più importante della Fiorentina. Ho visto tutte le sue partite e devo dire che è veramente capace, sa dare un’identità e fa un calcio propositivo. La società dovrà lavorare in sinergia con lui, però su questo non ho dubbi ecco, credo che la Fiorentina farà una squadra competitiva e in grado di lottare per tutto fino in fondo.”