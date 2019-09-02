Di Marzio, il nuovo nome per l'esterno è Oudin del Reims. Si può chiudere a 11 milioni+bonus

Remi Oudin è un esterno destro offensivo del Reims. Classe 1996, 22 anni e sempre titolare con la sua squadra nelle prime quattro giornate di Ligue 1. Nella passata stagione 40 presenze e 11 reti segn...

A cura di Redazione Labaroviola 02 settembre 2019 09:24

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