Dalla Francia, Oudin del Reims è in Italia per firmare con la Fiorentina. I dettagli
L’agente Paulo Tavares, molto esperto di calcio francese ha pubblicato un tweet in cui specifica che “Oudin del Reims chiude con la Fiorentina, attualmente a Milano per la firma”La Fiorentina dunque h...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 14:06
L’agente Paulo Tavares, molto esperto di calcio francese ha pubblicato un tweet in cui specifica che “Oudin del Reims chiude con la Fiorentina, attualmente a Milano per la firma”
La Fiorentina dunque ha il suo esterno di attacco, il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro