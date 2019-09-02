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Dalla Francia, Oudin del Reims è in Italia per firmare con la Fiorentina. I dettagli

L’agente Paulo Tavares, molto esperto di calcio francese ha pubblicato un tweet in cui specifica che “Oudin del Reims chiude con la Fiorentina, attualmente a Milano per la firma”La Fiorentina dunque h...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 14:06
Dalla Francia, Oudin del Reims è in Italia per firmare con la Fiorentina. I dettagli -
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L’agente Paulo Tavares, molto esperto di calcio francese ha pubblicato un tweet in cui specifica che “Oudin del Reims chiude con la Fiorentina, attualmente a Milano per la firma”

La Fiorentina dunque ha il suo esterno di attacco, il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro

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