Dall’Inghilterra riportano: “Il Sunderland è interessato a Richardson, la Fiorentina potrebbe cederlo in prestito”

Secondo quanto riportato dal giornale inglese The Sun, il centrocampista marocchino Amir Richardson piace molto al Sunderland e la Fiorentina è disposta ad ascoltare le offerte formulate per decidere cosa fare del ragazzo arrivato l’anno scorso dal Reims. Richardson alla Fiorentina ha fatto una stagione complessa in cui non sempre ha trovato spazio e ha passato diverse partite in panchina senza giocare quanto ci si aspettava.

Richardson avrà una notevole concorrenza questa stagione e una stagione in prestito con diritto di riscatto non è da escludere in questo momento anche se prima sarà Stefano Pioli a decidere il futuro del giocatore. La Fiorentina potrebbe approfittare di questa situazione e cercare di monetizzare sul giocatore qualora esprimesse il suo potenziale in Inghilterra.