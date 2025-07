Dalla Francia: Fiorentina sulle tracce di Ito del Reims. Ci sono anche Bologna e Genoa

Lo Stade de Reims si prepara a vivere un’estate di transizione importante dopo la retrocessione in Ligue 2. E uno dei calciatori più corteggiati è Junya Ito, in scadenza a giugno 2026. Come riportato dal portale francese Footmercato, il Bologna di Vincenzo Italiano è stata la prima a muoversi concretamente avviando contatti preliminari con Reims a partire dal mese di giugno. Ma non solo. Sulle tracce del giapponese ci sono anche Genoa e Fiorentina. Tuttavia, si legge, nessuna trattativa è considerata avanzata in questa fase. I pretendenti rimangono in attesa, il Reims non ha ancora ricevuto un’offerta formale.

Foto: Instagram Ito