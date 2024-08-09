TMW: "Accordo raggiunto con il Reims: Richardson firma fino al 2029, visite mediche a Firenze lunedì"

La Fiorentina batte un colpo a centrocampo. Lunedì Richardson sarà a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto

La Fiorentina ha chiuso l’operazione Amir Richardson con il Reims. Un acquisto a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro più qualche bonus e una minima percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore con ogni probabilità già lunedì sarà Firenze per le visite mediche. Firmerà un contratto di 5 anni, fino al 2029, con un ingaggio intorno al milione di euro a stagione. Lo riporta TMW.

Pedullà: "Con Tessmann adesso è la Fiorentina ad aspettare, non è piaciuto l'atteggiamento degli agenti"

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