Pedullà: "Tutto risolto per Tessmann ma ora la Fiorentina frena perché non è piaciuto l'atteggiamento"

La trattativa per Tanner Tessmann ha il suo proseguo dopo la brusca frenata che ne è derivata dalla questione legata alle commissioni. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, tra...

La trattativa per Tanner Tessmann ha il suo proseguo dopo la brusca frenata che ne è derivata dalla questione legata alle commissioni. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, tra lunedì e martedì il centrocampista statunitense aveva già chiesto ai suoi agenti di risolvere la situazione per poter trasferirsi alla Fiorentina, considerata la sua priorità. Tuttavia, il comportamento degli agenti non è stato apprezzato dal club viola, e nonostante tutto sembri pronto per l'accordo, la Fiorentina sta ora temporeggiando. Non è chiaro come si concluderà la vicenda, con gli agenti di Tessmann che stanno cercando di ottenere un risultato, ma finora senza successo.

Pedullà conferma: “Folorunsho in uscita da Napoli, Lazio favorita, Fiorentina sullo sfondo”

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