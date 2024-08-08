Pedullà conferma: "Folorunsho in uscita da Napoli, Lazio favorita, Fiorentina sullo sfondo"

Il mediano ex Verona ha rotto con Conte a Napoli ed è in uscita. Secondo Pedullà favorite le opzioni Lazio, favorita, e Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola 09 agosto 2024 00:23

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