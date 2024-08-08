Pedullà conferma: "Folorunsho in uscita da Napoli, Lazio favorita, Fiorentina sullo sfondo"
Il mediano ex Verona ha rotto con Conte a Napoli ed è in uscita. Secondo Pedullà favorite le opzioni Lazio, favorita, e Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2024 00:23
Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà il mediano del Napoli autore di una grande stagione con l'Hellas Verona e già nella rosa della Nazionale agli Europei rappresenta un'occasione importante per diverse società. La Lazio al momento sarebbe una soluzione gradita al giocatore, ma la Fiorentina che ha bisogno di fare almeno altri due centrocampisti resta sullo sfondo.
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