De Gea, volo Madrid-Firenze sola andata, domani all'ora di pranzo sarà in città
Domani andrà in scena la prima giornata fiorentina di David De Gea. L'ex Manchester United è pronto a ricominciare dalla Serie A
Il giornalista Matteo Dovellini di Repubblica su suo profilo X conferma le indiscrezioni che circolavano già in serata. Domani all'ora di pranzo il portiere spagnolo sarà a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino (almeno) a Giugno 2025.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione lo spagnolo sarà a bordo del volo Iberia in arrivo a Peretola da Madrid alle ore 12,15.
Di Marzio: “Derby turco per Amrabat, le offerte al momento non soddisfano la Fiorentina”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-derby-turco-per-amrabat-le-offerte-al-momento-non-soddisfano-la-fiorentina/263530/