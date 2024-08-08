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Di Marzio: "Derby turco per Amrabat, le offerte al momento non soddisfano la Fiorentina"

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Galatasaray e Fenerbahce si contenderebbero il centrocampista marocchino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2024 23:27
Di Marzio: "Derby turco per Amrabat, le offerte al momento non soddisfano la Fiorentina" -
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L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha riportato sul suo profilo X la notizia secondo la quale il centrocampista rientrato per fine prestito dal Man Utd sarebbe destinato a fare nuovamente le valigie, questa volta direzione Turchia. Le due squadre più titolate della Super Lig  avrebbero però presentato offerte ritenute insoddisfacenti per la società viola.

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