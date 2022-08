Faes alla Fiorentina? 62% di contrasti vinti, 78% di successo nei dribbling. 1.4 i recuperi a partita

Per chiudere al meglio il mercato estivo, la Fiorentina sta pensando ad un colpo da piazzare in difesa visto che quest’anno ha da giocare tre competizioni, Serie A, Conference League e Coppa Italia. Wout Faes, difensore classe 1998 del Reims è secondo Ceccarini il giocatore al quale i viola stanno lavorando. Il belga è un titolare della formazione che milita in Ligue 1, la scorsa stagione ha collezionato 37 presenze dal 1’, 4 le reti segnate. Il difensore ha una precisione di passaggio pari all’86%, 92% in quelli nella propria metà campo. In ben 11 occasioni ha mantenuto la porta inviolata. 1.4 i recuperi a partita, 2 i falli da calci di rigore che ha commesso. Molto abile nei dribbling, 78% di successo, 62% di contrasti vinti.

