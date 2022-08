La Fiorentina mette gli occhi su Faes, difensore centrale belga classe 1998 del Reims, costa 10 milioni

Non solo Barak, la Fiorentina cerca anche un difensore, la società viola è al lavoro per Feas, difensore centrale belga di piede destro classe 1998 in forza al Reims. Faes ha un valore di 10 milioni di euro ed ha il contratto in scadenza nel 2024. Questo il tweet di Niccolo Ceccarini

Fiorentina, dopo Barak occhio anche alla difesa. Viola al lavoro per Faes centrale del @StadeDeReims — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 21, 2022

PEDULLA ANNUNCIA BARAK ALLA FIORENTINA