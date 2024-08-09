Repubblica: "Richardson alla Fiorentina consigliato da Amrabat, proprio colui che vuole andare via"

Dopo aver vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi, Richardson è pronto per la Fiorentina

A centrocampo salvo sorprese al momento non preventivabili, ecco Amir Richardson. Circa dieci milioni di esborso cash per un ragazzo figlio d’arte dal punto di vista dello sport considerando che suo padre ha giocato a lungo a basket nella Nba prima di esibirsi anche in Italia. Amir è un mancino dalle caratteristiche particolari, altissimo, ma anche tranquillamente a suo agio con il pallone fra i piedi. Abile nelle due fasi e pronto ad esplodere definitivamente. Ora da fresco medagliato, dopo aver vinto con il suo Marocco contro l'Egitto alle Olimpiadi, è pronto ad arrivare a Firenze e mettersi il prima possibile agli ordini di Palladino. Curioso l’intreccio con Amrabat che ha consigliato il viola al calciatore facendo la stessa cosa con il club. Insomma “lo manda Amrabat”. Anche se l’ex Verona nella Fiorentina non ci vuol più giocare. Lo scrive Repubblica.