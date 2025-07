La Repubblica: “Richardson ha richieste dall’Inghilterra, sarà Pioli a decidere il suo futuro”

Secondo quanto riportato da La Repubblica il centrocampista viola Amir Richardson, arrivato a Firenze l’anno scorso dal Reims, ha attirato ora delle sirene di mercato provenienti dall’Inghilterra con Sunderland e Brentford interessati al marocchino ma, prima di decidere per il suo futuro, la Fiorentina intende aspettare il parere di Pioli che vuole valutare il centrocampista durante il ritiro prima di cederlo definitivamente dopo solo una stagione a Firenze, caratterizzata da alti e bassi che non hanno confermato se il giocatore può avere un posto nella rosa per la prossima stagione gigliata.